Девчонки из "Женского квартала" юморят не только на сцене, но и в жизни. Лера Товстолес это доказала в очередной раз

26-летняя блондинка решила подшутить над своей коллегой по "кварталу" Таней Песик. А чтобы весело было не только ей, но и остальным, опубликовала забавные кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, 33-летняя Песик уснула прямо в автобусе по пути в Бахмут, что в Донецкой области, где у "Женского квартала" проходил концерт. Лера поиздевалась над спящей подругой, снимая ее на телефон и пририсовывая различные "штуки".

Всего юмористка сделала три варианта коллажей. И последний из них, со смешным афроамериканцем, подписала: "Таня и Володька". Таким образом, она сделала отсылку на сериал «Танька и Володька», в котором главные роли исполняют Песик и Тарас Стадницкий. Сейчас идут съемки уже 4-го сезона.

По сюжету, Танька - интеллигентка из Тернополя, а Володька - простой сельский парень. Они первая пара на селе, живут вместе и строят свой быт. Она каждый раз берется за дело с усердием, которому можно только позавидовать. А он постоянно борется с собственной ленью.

Напомним, блондинка из "Женского квартала" устроила экзотичные танцы в розовом купальнике

Как сообщала Politeka, блондинка из "Женского квартала" рассказала о переменах в жизни: "Куча вечеринок и..."

Также Politeka писала, что над звездой "Женского квартала" поиздевались прямо на съемочной площадке, видео: "Капец мазохист"