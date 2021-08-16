Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Женского квартала", показала фигуру с лучшей стороны

Лера Товстолес является не только популярной артисткой, радиоведущей. Она также успела попробовать себя в качестве модели, поэтому знает много секретов ухода за собой и продолжает держать фигуру в форме.

Свою карьеру в модельном бизнесе она начала в 19 лет, причем параллельно с этим Лера стала участвовать в КВН. Сейчас же звезда уделяет внимание своему Инстаграм, показывая лучшие моменты из разных съемок. Поскольку в этот раз Товстолес отправилась на отдых, она поделилась кадрами перед отдыхом в начале дня.

В маленьком розовом бикини Лера устроила танцы перед зеркалом в ванной.

«Разбавлю ленту розовым Это однозначно мой цвет. Цвет этого лета и этой поездки в Одессу 💕» - ранее рассказывала Лера под кадрами в этом купальнике.

Поклонники ответили:

«Какая 😻; Красиво. Хороша 💖; Ух ты-ы-ы!!😘; Луноликая , солнце подобная ! Прям 🔥красотка; Длинные Волосы такие красивые; Ну ты красивая, пипец; В Одессе такие цены, что аж штаны спадают?».

Напомним, Блондинка из "Женского квартала" в ярком белье взбудоражила кадрами в раздевалке: ну очень смелая поза.

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