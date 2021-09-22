Лера Товстолес, одна из актрис "Женского квартала", показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Лера Товстолес после участия в юмористическом шоу "Лига Смеха" стала одной из резиденток проекта "Женский квартал". Девушка себя также продвигает в качестве модели и уже выходила на подиум вместе с популярной красоткой Ириной Шейк. Не забывает Лера и об Инстаграм, где делится интересным кадрами.

На новых фото, которые красотка из "Женского квартала" оставила в своем блоге, Лера была в белье, сверху накинув пиджак. Товстолес сидела на столе, выстав ножки напоказ. На втором фото красотку уже снимали со спины, демонстрируя фигурку.

"Недавно познакомилась с Игорем.

И это результат нашего творческого знакомства.

Очень непривычно иногда снять все свои маски, украшения, наряды, стразы и все что налипло на меня за время моего пребывания в шоу бизнесе и просто остаться собой", - написала Лера.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Вау", "Уфф", "Что 1 что 2 супер", "Красиво, обе! Художественно!", "Лера, и отдельный вам респект, что вы держите себя в такой форме)", "Лера, ну нельзя же быть такой красивой и сногсшибательной( ослепнуть можно(".

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