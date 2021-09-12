Вот это поворот!

Звезда «Женского квартала», модель и начинающая актриса Валерия Товстолес поделилась отрывком из нового сериала

Как пишет Politeka.net, 26-летняя Товстолес, которая является звездой «Женского квартала», начала сниматься в сериалах. Блондинка получила роль в новом сериале «Моя улюблена страшко» - украинской адаптации «Не родись красивой». У себя в Инстаграм Лера опубликовала эпизод, в котором она набрасывается на главную героиню сериала Анастасию Глушко.

«По многочисленным просьбам. «Моя улюблена страшко». Моя вторая постельная сцена в кино. Ну и в копилку имён персонажей идёт. -Карина Залевская», - подписала отрывок Товстолес.

По сюжету фильма Глушко разливает на Товстолес кефир или йогурт, в результате чего между девушками вспыхивает конфликт.

«Убери свои грабли, чучело», - прокричала разгневанная Товстолес, прекрасно вжившаяся в образ.

В комментариях эффектной блондинке оставили массу положительных отзывов о ее актерской игре.

«Ого», «Лера огонь», «А что за кино? Смотрится агонь», «Поздравляю тебя, Лера. Ты очень крутая актриса», «Вот это да!», «Какая ты молодец», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лера Товстолес поиздевалась над спящей Песик: "Таня и Володька".

Как сообщала Politeka, Товстолес срочно понадобилась помощь врача: "Получила травму".

Также Politeka писала, что Товстолес поделилась кадрами летних шалостей, "Друзья" отдыхают: "Опять нажралась…".