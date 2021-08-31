Акторка "Жіночого кварталу", модель Валерія Товстолес поділилася літніми кадрами

Як пише Politeka.net, 26-річна блондинка Товстолес після участі в гумористичному проєкті "Ліга Сміху" засвітилася на сцені популярного шоу "Жіночий квартал". У своєму Instagram Лєра вирішила поділитися з шанувальниками смішними та атмосферними моментами літа, яке провела разом із колегами з "Кварталу".

"Серіал "Друзі" був знятий цього літа моїми очима 🙆❤️ @valik_mikhiienko - відповідав за веселощі; @zhukovtsova_olga - за коуч особистостей; @elinambanii - за найбільш непередбачувані жарти; @nikitkinna - за нашу безпеку, а я за пригоди 💨 Кожен персонаж виконував свою функцію. Тільки всіх нас зібрав не режисер, а життя) Нехай це літо залишиться у мене в стрічці, тому що пам'ять у мене, як у рибки 😅", - написала Товстолес.

Акторка опублікувала серію атмосферних літніх кадрів, які шанувальники одразу ж взялися коментувати.

"Перше фото, як з кадру фільма 🎥 😍", «Ох і Лєрка🔥😍", " Читав як в Штатах одну красуню звільнили з офісу за красиві ноги - заважала мужикам працювати, відволікала. У вас таких проблем в колективі немає, ніхто не скаржиться? 👏👏🔥🔥😍😍😂😂😂", - написали шанувальники.

Дехто навіть переробив для Товстолес відому пісню.

"А ты опять сегодня, как всегда,

Опять нажралась, вышибаешь двери,

Опять орешь "ла-ла-ла-ла-ла-лааа!!",

А я так ждал, надеялся и верил!

Опять орешь "ла-ла-ла-ла-ла-лааа!!",

А я так ждал, надеялся и верил! ", - креативлять фанати.

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