Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Жіночого кварталу", показала фігуру з кращого боку
Лера Товстолес є не тільки популярною артисткою, радіоведучою. Вона також встигла спробувати себе в якості моделі, тому знає багато секретів догляду за собою і продовжує тримати фігуру у формі.
Свою кар'єру в модельному бізнесі вона почала в 19 років, причому паралельно з цим Лера стала брати участь в КВК. Зараз же зірка приділяє увагу своєму Instagram, показуючи кращі моменти з різних зйомок. Оскільки цього разу Товстолес вирушила на відпочинок, вона поділилася кадрами перед відпочинком на початку дня.
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У маленькому рожевому бікіні Лера влаштувала танці перед дзеркалом у ванній.
"Розбавлю стрічку рожевим це однозначно мій колір. Колір цього літа і цієї поїздки в Одесу 💕 " - раніше розповідала Лера під кадрами в цьому купальнику.
Шанувальники відповіли:
"Яка 😻; Красиво. Хороша 💖; Ух ти-и-и!!😘 ; Луноликая, Сонце подібна ! Прям 🔥красуня; довге волосся такі красиві; Ну ти красива, пипец; в Одесі такі ціни, що аж штани спадають?».
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