Актриса "Женского квартала", модель Валерия Товстолес поделилась летними кадрами

Как пишет Politeka.net, 26-летняя блондинка Товстолес после участия в юмористическом проекте "Лига Смеха" засветилась на сцене популярного шоу "Женский квартал". В своем Instagram Лера решила поделиться с поклонниками смешными и атмосферными моментами лета, которое провела вместе с коллегами из "Квартала".

"Сериал "Друзья" был снят этим летом моими глазами 🙆❤️ @valik_mikhiienko - отвечал за веселье; @zhukovtsova_olga - за коуч личностей; @elinambanii - за наиболее непредсказуемые шутки; @nikitkinna - за нашу безопасность, а я за приключения 💨 Каждый персонаж выполнял свою функцию. Только всех нас собрал не режиссер, а жизнь) пусть это лето останется у меня в ленте, потому что память у меня, как у рыбки 😅 ", - написала Толстолес.

Актриса опубликовала серию атмосферных летних кадров, которые поклонники сразу же взялись комментировать.

"Первое фото, как из кадра фильма 🎥 😍 ", "Ох и Лерка 🔥😍 ", " читал как в Штатах одну красавицу уволили из офиса за красивые ноги - мешала мужикам работать, отвлекала. У вас таких проблем в коллективе нет, никто не жалуется? 👏👏🔥🔥😍😍😂😂😂", - написали поклонники.

Некоторые даже переделали для Товстолес известную песню.

"А ты опять сегодня, как всегда,

Опять нажралась, вышибаешь двери,

Опять орешь "ла-ла-ла-ла-ла-лааа!!",

А я так ждал, надеялся и верил!

Опять орешь "ла-ла-ла-ла-ла-лааа!!",

А я так ждал, надеялся и верил! ", - креативят фанаты.

Ранее Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" устроила экзотические танцы в розовом купальнике: кадры веселья.

Напомним, что блондинка из" Женского Квартала " в тесном костюме устроила жаркую тренировку с девушками: кадры из зала.

A еще Politeka сообщала, что блондинка из " Женского Квартала "рассказала о переменах в жизни:" куча вечеринок и...".