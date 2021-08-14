Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "жіночого кварталу", показала кадри з насиченого тренування
Відома красуня, популярна модель і телеведуча Валерія Товстолес всіляко працює над собою і не розслабляється, щоб не втратити форму. Так, артистка намагається не закидати свої хобі та захоплення, щоб їй було чим порадувати своїх шанувальників.
Записуючи в Instagram різні відео, Лера не перестає дивувати образами. Причому далеко не завжди стильні вбрання зірки мають відношення до зйомок в «кварталі». Нерідко дівчина бере участь в модельних зйомках і також виступає в ролі радіоведучої.
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Причому зараз Товстолес частіше показує, як займається танцями і розбурхує підтягнутими формами. У маленькому топі і велосипедках зірка продемонструвала всю свою пластичність на заняттях.
Раніше Лера розповіла про те, як мріяла про роботу на радіо цілий рік, але при цьому не ходила по кастингах, а лише уявляла себе перед мікрофоном.
"Бажання працювати на радіо з'явилося дуже типово, після класного кіно "День радіо", я так перейнялася цим фільмом, цією романтикою і таємницею, яка відбувається за ефіром, що моє життя розділилося на до і після", - написала Товстолес.
Нагадаємо, що Лера Товстолес з декольте засліпила кадрами свого пустощів в авто:"я в моменті".
Як повідомляла Politeka, Лера Товстолес влаштувала провокацію в Одесі, надівши під піджак тільки нижню білизну: красномовне фото.
Також Politeka писала, що Лера Товстолес розповіла про свою "нову" професію:"життя розділилося на до і після".