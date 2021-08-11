Зірка студії "Квартал 95" Лєра Товстолєс в спокусливій малиновій сукні розповіла про те, як часто вирішується на кардинальні зміни в житті

Зірка "Жіночого кварталу" поділилася новим відвертим постом на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. У ньому Товстолес зізналася, що схильна до авантюр: артистка часто наважується на радикальні зміни у своєму житті.

"Як часто ви змінюєте своє життя кардинально? Мені здається, я це роблю, кожні два роки. Нове життя, нова робота, нове оточення. Чи можна назвати це-виходом із зони комфорту, або все таки вічним невдоволенням? Неважливо як правильно, головне як душі завгодно) це ось я точно і усвідомлено зрозуміла)", - написала Лєра.

Свій пост вона супроводила мрійливим фото, на якому позувала на тлі морського заходу в розкішній малиновій сукні з відкритими плечима. Дівчина задумливо дивилася вдалину, демонструючи чарівну лінію декольте.

"Дивлюся в світле і нове майбутнє...а ще місяць літа, ще поїздка в Одесу, зйомки, гастролі і я сподіваюся ще купа вечірок", - додала Товстолєс в кінці публікації.

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