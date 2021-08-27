Дівчата з "Жіночого кварталу" гуморять не тільки на сцені, але й в житті. Лера Товстолес це довела в черговий раз
26-річна блондинка вирішила пожартувати над своєю колегою по "кварталу" Танею Песик. А щоб весело було не тільки їй, а й іншим, опублікувала кумедні кадри в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.
Так, 33-річна Песик заснула прямо в автобусі по дорозі в Бахмут, що в Донецькій області, де у "Жіночого кварталу" проходив концерт. Лера познущалася над сплячою подругою, знімаючи її на телефон і домальовуючи різні "штуки".
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Всього гумористка зробила три варіанти колажів. І останній з них, зі смішним афроамериканцем, підписала: "Таня і Володька". Таким чином, вона зробила відсилання на серіал "Танька і Володька", в якому головні ролі виконують Песик і Тарас Стадницький. Зараз йдуть зйомки вже 4-го сезону.
За сюжетом, Танька - інтелігентка з Тернополя, а Володька - простий сільський хлопець. Вони перша пара на селі, живуть разом і будують свій побут. Вона кожен раз береться за справу з ретельністю, якій можна тільки позаздрити. А він постійно бореться з власною лінню.
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