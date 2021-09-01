Неприємний інцидент стався із зіркою "Жіночого кварталу" Лерою Товстолес
26-річній блондинці терміново знадобилася допомога медиків. Про це вона розповіла у себе в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.
Як відомо, зараз "Жіночий квартал" гастролює з новою концертною програмою по українських містах. Нещодавно дівчата побували в Бахмуті на Донеччині. Поїздку Лері затьмарив сумний випадок.
"Мій понеділок... Після гастролей отримала травму. Де і коли, сама не зрозуміла) але падала я часто", - зізналася дівчина.
На фото Товстолес показала, як медик проводить маніпуляції з її ногою. Що саме сталося, Лера не розповіла, але, вочевидь, вона пошкодила ступню.
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Зазначимо, Товстолес родом із Сумської області, але тривалий час жила в Дніпрі до переїзду в столицю. Вона починала свою кар'єру в світі шоубізу в якості моделі. Брала участь у багатьох модних показах по всьому світу і навіть виходила на подіум з відомою російською супермоделлю Іриною Шейк.
Артистична біографія Товстолес почалася в 19 років, коли вона дебютувала в Дніпропетровській лізі Клубу веселих і кмітливих. До "Жіночого кварталу" її можна було побачити в "Лізі сміху" і "Розсміши коміка".
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