Очаровательная блондинка из "Женского квартала" Валерия Товстолес похвасталась стильным образом

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса, звезда "Женского квартала" Валерия Товстолес часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз юмористка поделилась в своем микроблоге милыми кадрами с прогулки, на которых запечатлена в стильном образе.

Как видно, перед камерой Валерия появилась в коротком зеленом платье интересного кроя, которое красиво легло по фигуре, подчеркивая талию и длинные стройные ножки. свой образ она дополнила черной кожаной курточкой и модными ботинками. Волосы девушки распущены и небрежно уложены, а на ее лице легкий макияж и темные очки.

В подписи к фотографиям Товстолес написала: "Голые фотки набирают больше лайков? У меня достаточно откровенный профиль. Особенно летом – купальники, бикини моя страсть. Обычно такие фотки собирают больше лайков и комментов. Но к моему удивлению процент женщин в моих подписчиков намного больше, чем мужской аудитории. Поэтому вам, дамы, будет больше внимание. И сегодня меньше бикини и больше моды в этот пост".

Напомним, Блондинка из "Женского Квартала" Товстолес в полупрозрачном платье огорошила признанием: "В тот день я плакала...".

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