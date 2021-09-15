Популярная украинская актриса и модель Валерия Товстолес поделилась фотографиями с профессиональной фотосессии

Как пишет Politeka.net, 26-летняя блондинка Валерия Товстолес, которая после участия в юмористическом проекте "Лига Смеха" засветилась на сцене популярного шоу "Женский квартал", кроме юмора успешно занимается модельным бизнесом. Она участвовала в показах по всему миру и выходила на подиум вместе с легендарной Ириной Шейк.

В своем Instagram Товстолес часто делится фотографиями со съемок. На этот раз Лера предстала перед камерами в полупрозрачном длинном черном платье и черных ботах. Фото было сделано в 6:00 утра на пешеходном мосту в Киеве, рассказала модель.

"В тот день я плакала от счастья, что могу осуществить все свои мечты. У меня особое пристрастие к мостам в Киеве. И чисто символически я снимаю уже второй раз свою работу в таких локациях. Осень 🍂 обещает быть продуктивной", - поделилась Толстолес.

В комментариях поклонники сделали любимой актрисе много комплиментов и поставили лайки.

"Вауууу просто 🔥🔥🔥 "," Красота 😍 ", "У тебя большое будущее, я верю в тебя. Ты меня вдохновляешь всегда", " Класс!!!❤️", "Эффектная))))", - написали в сети.

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