Зірка "Жіночого кварталу", модель і починаюча актриса Валерія Товстолес поділилася уривком з нового серіалу

Як пише Politeka.net, 26-річна Товстолес, яка є зіркою «Жіночого кварталу», почала зніматися в серіалах. Блондинка отримала роль в новому серіалі "Моя улюблена страшко" - українській адаптації "Не родись красивою". У себе в Instagram Лера опублікувала епізод, в якому вона накидається на головну героїню серіалу Анастасію Глушко.

"На численні прохання. "Моя улюблена страшко". Моя друга постільна сцена в кіно. Ну і в скарбничку імен персонажів йде. - Карина Залевська", - підписала уривок Товстолес.

За сюжетом фільму Глушко розливає на Товстолес кефір або йогурт, в результаті чого між дівчатами спалахує конфлікт.

"Прибери свої граблі, опудало", - прокричала розгнівана Товстолес, яка прекрасно вжилася в образ.

У коментарях ефектній блондинці залишили масу позитивних відгуків про її акторську гру.

"Ого", "Лера вогонь", "А що за кіно? Виглядає агонь", "Вітаю тебе, Лера. Ти дуже крута актриса", "Ось це так!", "Яка ти молодець", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Лера Товстолес познущалася над сплячою Песик:"Таня і Володька".

Як повідомляла Politeka, Товстолес терміново знадобилася допомога лікаря:"отримала травму".

Також Politeka писала, що Товстолес поділилася кадрами літніх пустощів, "друзі" відпочивають:"знову нажралася...".