Лера Товстолес из "Женского квартала" рассказала о своих слабостях
Как пишет Politeka.net, Лера Товстолес является успешной актрисой и резиденткой "Женского квартала". Красотка также пробует себя в модельном бизнесе и даже выходила на подиум вместе с незабываемой Ириной Шейк. Не забывает Лера и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новом видео, которое красотка опубликовала в Инстаграм, девушка была в лосинах и топике. Красотка показалась в спортзале, запрыгнув на боксерскую грушу. Видео Лера сопроводила рассказом о своих слабостях:
"От чего вам сложно удержаться ?)
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Я не откажусь от чипсов.
Знаю, это ужасно , но факт
Не удержусь от шалости напугать кого-то.
Не смогу удержаться, чтобы не шлепнуть подругу по заднице.
не промолчу если будет играть что-то из рефлекса.
Не смогу удержаться и не пойти в @emotion.fc в свой выходной
Хоть час , но выделить время на себя . А лучше два
А вам от чего сложно удержаться ?)", - написала Лера.
Фанаты посмотрели ролик тысячи раз ии написали комментарии:
"Я купил Doritos с новым вкусом, хочешь?", "Обожаю", "Сложно удержаться от баночек", "Это гениально", "Классная невозмутимая мимика))))", "А в конце пошла так как будто так и было задумано)".
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