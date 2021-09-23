Лера Товстолес из "Женского квартала" рассказала о своих слабостях

Как пишет Politeka.net, Лера Товстолес является успешной актрисой и резиденткой "Женского квартала". Красотка также пробует себя в модельном бизнесе и даже выходила на подиум вместе с незабываемой Ириной Шейк. Не забывает Лера и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом видео, которое красотка опубликовала в Инстаграм, девушка была в лосинах и топике. Красотка показалась в спортзале, запрыгнув на боксерскую грушу. Видео Лера сопроводила рассказом о своих слабостях:

"От чего вам сложно удержаться ?)

Я не откажусь от чипсов.

Знаю, это ужасно , но факт

Не удержусь от шалости напугать кого-то.

Не смогу удержаться, чтобы не шлепнуть подругу по заднице.

не промолчу если будет играть что-то из рефлекса.

Не смогу удержаться и не пойти в @emotion.fc в свой выходной

Хоть час , но выделить время на себя . А лучше два

А вам от чего сложно удержаться ?)", - написала Лера.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз ии написали комментарии:

"Я купил Doritos с новым вкусом, хочешь?", "Обожаю", "Сложно удержаться от баночек", "Это гениально", "Классная невозмутимая мимика))))", "А в конце пошла так как будто так и было задумано)".

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