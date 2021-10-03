Певица Оля Полякова показала, как проводит выходной с дочкой

Популярная украинская артистка – мать двух дочерей. Старшей Маше сейчас 16 лет, а младшей Алисе - 9. В новых сторис своего Инстаграм звезда показала, как отдыхает с Алисой, пишет Politeka.net.

Оля Полякова отправилась с дочкой в лес.

«Мы гуляем. Смотрите, какое озеро классное, какие классные мы. Мы ищем нору лисы», - сказала певица.

Полякова не стала препятствовать, чтобы ее дочь качалась прямо на лесной дорожке.

«Алиса, я как мать должна тебе говорить: «Не валяйся! Будешь грязной!», - сказала она при этом, изображая строгий тон.

Также Оля Полякова показала, какое развлечение придумала Алиса.

«У каждого свои развлечения: кто-то на серфинге катается, а Алиса на бревне», - прокомментировала певица.

«Боже, здесь каждые сто метров разный пейзаж. Класс, релакс», - восхитилась Полякова местной природой.

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