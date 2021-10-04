37-летняя украинская певица Оля Полякова рассказала, как провела выходной, похваставшись видами из окна

Популярная артистка много гастролирует и проводит время на съемках, а выходной она любит провести дома, сообщает Politeka.net.

Звезда вместе с семьей живет на вилле на берегу Днепра под Киевом. Дача находится в живописной местности, неподалеку затопленной Гусинской церкви.

Возле дома есть персональный пляж с причалом и яхтой, на территории есть бассейн, огород, баня и веранда с окнами в пол.

Оля Полякова в своем Инстаграм по возможности всегда показывает место, где отдыхает. В новых сторис артистка похвасталась видами из своего окна.

"Ничего не может быть лучше бани в воскресенье. Особенно с таким видом", - отметила звезда, лежа на подушках, а позже показывая виды из своих больших окон.

Также певица показала интерьер, а в частности красивый камин, в котором горели дрова.

Отметим, Оля Полякова уже много лет живет с бизнесменом Вадимом. Именно муж певицы построил этот дом, но позже здесь неоднократно возобновлялось строительство.

Семья не только приятно проводит время на даче, но и держит поголовье из трех десятков коз и нескольких лошадей, выращивает огурцы, помидоры, и делает сыры.

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