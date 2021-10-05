Певица Оля Полякова отгрохала себе поместье в 80 км от Киева, куда сбегает каждый раз, когда хочет насладиться природой и сельской тишиной.

Вместе с 37-летней блондинкой на полуострове возле поселка Старое живет и ее семья. Так, в новых "сториз" в Инстаграм Полякова засветила необычную подружку младшей дочери Алисы - одного из своих домашних питомцев крупную собаку по кличке Хазуми, передает Politeka.net.

Оля с дочкой обрывали орехи в собственном саду, когда к ним присоединилась собака.

"Хазуми, хочешь орешек?, - шутя спросила певица, - А нельзя! Посмотрите, какая огромная Хазуми... И этот хвостик, боже-боже!"

Пока Полякова умилялась своей питомицей, ее дочь присела на корточки и позволила Хазуми себя облизать.

"Алиса, фу!", - грозно прикрикнула Полякова, а девочка только сердито глянула на нее в ответ.

После орехов и забав с Хазуми артистка расслабилась на скамье-качели, оглядывая роскошную территорию с видом на реку.

"Что это за птица там сидит у меня? Каркнешь?", - Алиса, сидящая на дереве неподалеку, рассмешила мать.

Отметим, поместье Поляковой включает особняк из финского бруса, отдельный летний домик с панорамными окнами, бассейн, баню, конюшню и даже ферму с козочками и свинками.

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