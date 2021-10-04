Певица Оля Полякова внезапно затронула тему переезда из страны
Популярная украинская артистка поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Полякова похвасталась своим теплым бассейном во дворе своего дома.
«Ребята, октябрь месяц, бассейн. Скажи, Алиска классно. Мы поставили тепловой насос, и теперь у нас теплая вода будет до конца… Если в октябре можно купаться, то можно не переезжать жить в Испанию», - сказала певица.
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Оля Полякова купалась вместе со своей младшей дочкой Алисой, которая, похоже, не разделяла восторг мамы. Дочь певицы сказала, что вода не теплая сейчас.
«Ну, она ж не холодная, как на речке. Она свежая, но купаться можно», - оответила Ольга.
Как известно, дом Поляковой находится под Киевом, в коттеджном городке в Бориспольском районе. Рядом с особняком - лес и Днепр.
Напомним, Полякова засветила развлечения своей младшей дочери в лесу: «Кто-то на серфинге катается, а Алиса…»
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