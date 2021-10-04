16-летняя дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Маша показала, как развлекается на воде со своей домашней любимицей. Девушка поделилась новым видео в Тикток.
Несмотря на свой юный возраст, Маша уже успела прославиться не только за счет знаменитой мамы. Так, девушка активно ведет странички в соцсетях, радуя подписчиков новым контентом, а также создает музыку с собственной рок-группой «Швы».
Как пишет Politeka.net, в новой публикации на своей странице в Тикток Маша показала, как развлекается в свободное время.
На кадрах девушка мчится по реке на катере. За ее спиной открываются живописные виды, однако Полякова-младшая смотрит в камеру и подпевает песне, которая играет на заднем фоне.
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Маша одета в черную куртку и худи, капюшон которого украшен милыми рожками. В руках девушка держала милую белую собачку по кличке Мими, которая живет у них с мамой дома.
Подписчики Маши тут же отреагировали на ее публикацию.
«Маша ты такая крутая но я понимаю что здесь так сказать много людей которые только шарят за твою маму а не за твой стиль», «красивая», «ну крутая! что за тушь?», «Ты очень красивая», - пишут люди.
Напомним, младшая дочь Поляковой удивила дикарским поведением, певица растеряна.
Как сообщала Politeka, Полякова с закинутой ногой смутила выходкой перед Ефросининой, появилось видео.
Также Politeka писала, что Полякова засветила модные луки своих дочерей, младшей досталось особенно.