16-летняя дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Маша показала, как развлекается на воде со своей домашней любимицей. Девушка поделилась новым видео в Тикток.

Несмотря на свой юный возраст, Маша уже успела прославиться не только за счет знаменитой мамы. Так, девушка активно ведет странички в соцсетях, радуя подписчиков новым контентом, а также создает музыку с собственной рок-группой «Швы».

Как пишет Politeka.net, в новой публикации на своей странице в Тикток Маша показала, как развлекается в свободное время.

На кадрах девушка мчится по реке на катере. За ее спиной открываются живописные виды, однако Полякова-младшая смотрит в камеру и подпевает песне, которая играет на заднем фоне.

Маша одета в черную куртку и худи, капюшон которого украшен милыми рожками. В руках девушка держала милую белую собачку по кличке Мими, которая живет у них с мамой дома.

Подписчики Маши тут же отреагировали на ее публикацию.

«Маша ты такая крутая но я понимаю что здесь так сказать много людей которые только шарят за твою маму а не за твой стиль», «красивая», «ну крутая! что за тушь?», «Ты очень красивая», - пишут люди.

Напомним, младшая дочь Поляковой удивила дикарским поведением, певица растеряна.

Как сообщала Politeka, Полякова с закинутой ногой смутила выходкой перед Ефросининой, появилось видео.

Также Politeka писала, что Полякова засветила модные луки своих дочерей, младшей досталось особенно.