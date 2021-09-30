Известная телеведущая Маша Ефросинина пригласила к себе на шоу популярную певицу Олю Полякову, которая смутила выходкой с закинутой ногой

Как передает Politeka.net, Маша Ефросинина является известной украинской телеведущей. Она часто появляется в составе жюри в разных шоу, и также поклонники отмечают прекрасное чувство юмора Маши. Сейчас она ведет свою программу на ютуб-канале, где берет интервью у звезд украинского шоу-бизнеса.

Так, на этот раз телеведущая поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. На кадре Мария и Ольга Полякова сидят вместе за столом, и в какой-то момент певица закидывает ногу и кричит.

Как известно, у Маши Ефросининой появилось с сентября новое шоу на ютуб-канале "Взрослые девочки". В первом выпуске они говорили на тему долгого брака. Этими кадрами телеведущая заинтриговала поклонников новым выпуском.

Фанаты Ефросининой и Поляковой оставили им множество комментариев: "Как я жду эти выпуски взрослых девочек", "Так. Девочки..когда новый выпуск??? Я уже не могу ждать просто.. Можно с вами быть каждый день?", "Девчонки, у вас очень крутая коллаборация получилась! 👏Важные темы обсуждаете! Очень жду новых выпусков😍", "Записывайте новый выпуск, жду с нетерпением!".

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