Один из героев шоу "Маскарад" заинтриговал судей настолько, что те потерялись в догадках
В шоу "Маскарад" две команды "охотников": в первой - Маша Ефросинина, Юлия Санина и Юрий Ткач, а во второй - Ирина Билык, Владимир Дантес и Игорь Ласточкин, пытаются отгадать, кто же скрывается под масками, пишет Politeka.net.
Некоторые герои настолько интригуют, что судьи просто сбиваются с толку. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
"Таинственный Арлекин отказался давать подсказку охотникам 🧐
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Этот герой сумел запутать звезд так, что они даже назвали его самым загадочным персонажем в этом сезоне!
Есть догадки, кто скрывается за образом Арлекина? 🧐", - написали авторы поста.
На видео же заметно, что "охотники" заметно нервничают.
"Это первый герой, от которого у меня голова кругом. Я не знаю", - сказала Ефросинина, а когда герой под маской отказался давать подсказку, та выпалила: "Я же говорю, он издевается над нами!".
"А есть такая версия, что нет версий?", - поинтересовался Юрий Ткач.
За три часа видео собрало более 1000 просмотров и немного комментариев. Пользователи сети выразили мнение, что под маской Арлекина скрывается актер из шоу "Маски" Георгий Делиев.
Ранее Politeka писала, что в сеть попали эксклюзивные кадры подготовки Джамалы к шоу «Маскарад-2»
Напомним, что Мавка из "Маскарада-2" запутала Санину с Ефросининой, кадры выступления
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