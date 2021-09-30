Один из героев шоу "Маскарад" заинтриговал судей настолько, что те потерялись в догадках

В шоу "Маскарад" две команды "охотников": в первой - Маша Ефросинина, Юлия Санина и Юрий Ткач, а во второй - Ирина Билык, Владимир Дантес и Игорь Ласточкин, пытаются отгадать, кто же скрывается под масками, пишет Politeka.net.

Некоторые герои настолько интригуют, что судьи просто сбиваются с толку. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Таинственный Арлекин отказался давать подсказку охотникам 🧐

Этот герой сумел запутать звезд так, что они даже назвали его самым загадочным персонажем в этом сезоне!

Есть догадки, кто скрывается за образом Арлекина? 🧐", - написали авторы поста.

На видео же заметно, что "охотники" заметно нервничают.

"Это первый герой, от которого у меня голова кругом. Я не знаю", - сказала Ефросинина, а когда герой под маской отказался давать подсказку, та выпалила: "Я же говорю, он издевается над нами!".

"А есть такая версия, что нет версий?", - поинтересовался Юрий Ткач.

За три часа видео собрало более 1000 просмотров и немного комментариев. Пользователи сети выразили мнение, что под маской Арлекина скрывается актер из шоу "Маски" Георгий Делиев.

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