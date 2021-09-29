Летом произошел конфликт между видеоблогером Алексеем Дурневым и телеведущей Машей Ефросининой, теперь она рассказала подробности скандала

Как передает Politeka.net, Маша Ефросинина является известной украинской телеведущей. Как известно, летом у неё произошел конфликт с видеоблогером Алексеем Дурневым. Он отвечал на вопросы поклонников в Инстаграм, и его спросили, придет ли он на шоу к Маше Ефросининой, Алексей сказал, что скорее всего нет, поскольку Ефросинина не понимает, она суперзвезда из прошлого или интервьюер.

На этот раз Маша Ефросинина дала интервью изданию KP.UA. Там она раскрыла подробности конфликта. Она рассказала, почему её так задели слова Алексея Дурнева, ведь она уже столько лет в шоу-бизнесе и через многое прошла.

"Видите, будучи человеком абсолютно не конфликтным, я почему-то попадаю в такие истории. Меня легко вышибить дешевым враньем. Мой мозг не способен это обработать, и нервная система не способна это остановить. Дешевое вранье – это хуже плевка в лицо", - призналась Маша Ефросинина.

Она добавила, что Алексей Дурнев ей нравился и она уважала его работу, поскольку это было действительно смешно.

"Я не могу безэмоционально и стремительно разочаровываться в людях. Мне офигенно нравился этот парень, мне нравился жанр, в котором он работает, несмотря на его неоднозначность. Казалось бы, моя эстетика в работе и его – перпендикулярны. Но я действительно уважала его за то, что он этот жанр изобрел и делал это смешно", - добавила телеведущая.

Маша Ефросинина призналась, что очень ждала диалога с Алексеем Дурневым, однако он поступил унизительно.

"У нас были переговоры, ему действительно много раз звонила и писала Оля (Ольга Балабан, близкая подруга Маши, директор департамента маркетинга Нового канала. – Авт.), которую он вспоминает всуе очень-очень враждебно и очень нечестно. Мы неоднократно давали понять, что очень хотим общения. Мы виделись на концерте Нади Дорофеевой. Говорю – «Леша, я вас очень жду», на что он отвечал – «я готовлюсь». Во внепубличном пространстве все происходило мило, дружественно, круто и уважительно. А потом… Унизительно! Я живой человек, и меня это задело. Не хочу терпеть это нынешнее лицемерие.

Знаете, есть такой термин «стен». Это когда на именах звезд кто-то начинает просто отбивать чечетку троллингом, хайпами и так далее. И я на этот стен повелась. Но к чему эта дешевка, не понимаю! Что кому она дала? Для меня это загадка до сих пор", - задается вопросом Ефросинина.

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