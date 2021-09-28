Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес пожаловался на чай в поезде

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес является популярным телеведущим и певцом в Украине. За звездой следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм, где Владимир ведет свой блог.

В новой публикации Дантес решил рассказать о романтике в поезде.

"Куда делась романтика?

Ну вот еду я в поезде, в красивом вагоне, там даже постель не нужно было собирать и сдавать за 16 часов до прибытия.

Заказываю чай.

А для меня чай в поезде - самый вкусный на земле. Т.к у проводников особая технология приготовления была. Значит, в стакан кладется долька лимона, ложка/две сахара, подавить, потом пакетик чая и уже потом кипяток. И исключительно в такой последовательности.

Вкус.

И вот сижу в ожидании этого нектара. Заходит проводница, кладёт на стол запакованный чайный пакетик, 2 стика сахара и ставит…БУМАЖНЫЙ стакан с кипятком.

Где мой подстаканник алюминиевый, где стакан?!?! В конце концов лимон где?", - написал Дантес.

Маша Ефросинина сразу появилась в комментариях, ответив певцу: "В любой неромантичной ситуации в поезде, нюхай наволочку!"

Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Романтика ещё существует)) Я работаю в ресторане, вчера к нам в заведение зашла пара подростков (лет 16) и попросили у меня стакан кипятка. Когда я спросила, зачем им, они сказали "Дошик заварить". Ну разве я могу отказать?)) Налила им стакан кипятка. Они, видимо, где-то во дворах, на лавке это все заварили", "Романтика - это когда вы вдвоем ночью на берегу моря, светит луна, он делает фотки и смешит тебя. А потом держит за руку (чтоб не упала) и поливает на ножки водичку с бутылки, чтоб я могла натянуть носочки и обуть кроссы", "Я только из-за такого чая в стакане с подстаканником любила ездить в поезде".

Напомним, Ефросинина с Дантесом и другими звездами блеснула стилем на новой "Лиге смеха"

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