Певец, блогер и муж украинской исполнительницы Нади Дорофеевой, Владимир Дантес, подшутил над женой

В этот раз Владимир решил показать реалии семейной жизни с Надей, с которой они отдыхали вечером в спальне после банных процедур. При этом Владимир появился с маской на лице и серой повязкой на волосах.

«Мне Надя сделала маску с глиной. Пахнет она мелом, мне кажется женщин просто разводят. А вот у Нади дорогая. И она пахнет… го*ном. Спасибо за дешевизну, вот так все и начинается, ой я не могу» - засмеялся Дантес.

Надя поспешила возмутиться и ответить, после того, как сама засмеялась: «Ну и что? Зачем снимаешь, кому это надо?».

Стоит отметить, что пара часто подшучивает друг над другом и публикует разные кадры из жизни и не боится выкладывать также и неудачные снимки друг друга.

Отметим, артист в последнее время все чаще занят разными проектами, поэтому показывает в стори в Инстаграм самые разные кадры, сделанные на работе. Также Владимир любит подшутить над аудиторией и нередко выставляет весьма оригинальные кадры.

Напомним, Надя Дорофеева поиграла на нервах Дантеса, снимая все на камеру

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