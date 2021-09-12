Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, показал себя и рассказал о костюмах

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес является успешным певцом и телеведущим. Также красавчик активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Владимир позировал в пиджаке, брюках и рубашке, а образ дополнил туфлями. Как можно понять, Дантес находился во Дворце Украина.

"Максимально против дресс-кодов. Особенно, когда black tie.

А потом хопа, как с оливками, мнение меняется. Просто один раз надел смокинг или 3ку, все тебе насыпали комплименты, ты в зеркале понравился себе и думаешь: «Как же так? Это ж не тренд, не оверсайз, нигде не написано что это Prada, Balenciaga, да и на ногах не ультрамодные Yeezy”

А ещё чувствуешь себя гораздо дороже чем в любой модной шмотке. Потому Шо ты элеГантный (гэкая читать).

В гардеробе каждого мальчика должен быть чёрный костюм)", - написал Владимир.

Юморист Эд Мацаберидзе сразу подшутил на эту тему: "Я в костюме слишком красив, особенно в тройке, многие не могут удержаться и начинают приставать, предлагают утехи за деньги, а это ужасно, ведь я очень люблю деньги".

Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:

"А в гардеробе каждой девочки - маленькое чёрное платье", "Каждого тридцатилетнего мальчика", "Вова, та ты шо не наденешь и так и сяк красавчик. Потому шо подлецу сам знаешь шо )))))".

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