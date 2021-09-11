Певец и телеведущий Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, показал себя в стильном костюме

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес после успеха на "Фабрике звезд" успешно строил карьеру, но потом сделал перерыв в карьере. Вернулся к творчеству Владимир только в 2019 году, после чего выпустил несколько синглов и один альбом. Все это время Дантес не забывал о телевидении, где был ведущим в разных проектах. А недавно певца пригласили в проект "Рассмеши комика".

Владимир также ведет блог в Инстаграм, где делится всем интересным. На новом сторис Дантес был в пиджаке и рубашке.

"Боже мой, какой человек в смокинге. В смокинге за этот месяц второй раз, ребят - зачастил", - сказал Владимир.

"Зачастил выходить в смокингах", - написал Дантес под стори.

На втором стори Владимир ехал в авто.

"Недавно отнес гитару на ремонт и у меня мастер спрашивает: "Вы даете кому-то играть на своей гитаре?". Говорю: "Да". Никогда так не делайте, это как средство личной гигиены, никому не давайте свою гитару (сказал мастер, - прим. ред.). Говорю: "Так это я жене давал гитару". Говорит: "Понял, здесь ,конечно, ловушка", - рассказал историю Дантес.

"Надя, никто не знает как с тобой справиться", - написал Владимир.

Напомним, муж Дорофеевой Дантес огорошил видом вместе с Alyona Alyona, фото

А еще Politeka писала, что Дорофеева неожиданно нашла "замену" Дантесу после 10 лет отношений

Также Politeka сообщала, что муж Дорофеевой Дантес рассказал о привычках во время сна, украинцы не выдержали



