Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес показался вместе с Alyona Alyona и Jerry Heil

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес является популярным в Украине ведущим на ТВ, а также певцом. Не так давно исполнитель выпустил новый альбом, а на днях стал новым ведущим шоу "Рассмеши смешного". Красавчик также ведет активно Инстаграм, где шутит и делится своим творчеством.

В этот раз Владимир опубликовал фотографию, на которой был вместе с певицей Jerry Heil, известной по песне "Охрана - отмена", а также рэп-исполнительницей Alyona Alyona, у которой не так давно начались проблемы с законом из-за дрифта на Софиевской площади в Киеве.

Все трое были за деревянным столом, смотря в камеру. Фотографию опубликовала Jerry Heil, сделав подпись:

"Золотой состав ВИА Гры, который вы заслужили".

Владимир Дантес же перепостил данный кадр в Инстаграм, никак дополнительно не подписывая его.

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