Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес поделился привычками во сне
Как пишет Politeka.net, певец Владимир Дантес недавно выпустил новый альбом, а теперь стал новым ведущим шоу "Рассмеши смешного". Владимир также активно ведет блог в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Владимир появился в футболке и шортах. Дантес позировал у огромного дерева, а на фоне можно увидеть водоем.
"Многие пишут Топ 5 эффективных привычек с утра.
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Кто-то топ 5 перед сном.
Напишу ТОП 5 эффекти
2. Медленный сонвных привычек во время сна:
1. Быстрый сон
3. Пукнуть
4. Глубокий сон
5. Отлежать руку
Покупайте мои курсы и становитесь еще эффективнее)", - написал Дантес.
Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:
"Зачем покупать если вы уже написали их бесплатно", "Какая цена курсов?", "Отлежать руку мой любимій", "Какой симпатичній мальчик", "А храпнуть?", "И отпечаток волос на лице ж еще".
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