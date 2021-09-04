Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес поделился привычками во сне

Как пишет Politeka.net, певец Владимир Дантес недавно выпустил новый альбом, а теперь стал новым ведущим шоу "Рассмеши смешного". Владимир также активно ведет блог в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Владимир появился в футболке и шортах. Дантес позировал у огромного дерева, а на фоне можно увидеть водоем.

"Многие пишут Топ 5 эффективных привычек с утра.

Кто-то топ 5 перед сном.

Напишу ТОП 5 эффекти

2. Медленный сонвных привычек во время сна:

1. Быстрый сон

3. Пукнуть

4. Глубокий сон

5. Отлежать руку

Покупайте мои курсы и становитесь еще эффективнее)", - написал Дантес.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Зачем покупать если вы уже написали их бесплатно", "Какая цена курсов?", "Отлежать руку мой любимій", "Какой симпатичній мальчик", "А храпнуть?", "И отпечаток волос на лице ж еще".

Напомним, квартал 95 рассекретил нового ведущего "Рассмеши комика", и это не Ласточкин

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