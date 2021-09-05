Известная артистка Надя Дорофеева после долгих лет отношений с Владимиром Дантесом нашла ему замену
Как передает Politeka.net, Надя Дорофеева является известной украинской певицей. Она прославилась благодаря своему участию в группе "Время и Стекло". В 2020 году группа объявила о своём распаде, после чего Надя успешно начала сольную карьеру. Артистка активно ведет социальные сети, где делится моментами из своей жизни.
На этот раз Надя опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно Надя Дорофеева и Владимир Дантес отпраздновали 10 лет вместе. Ранее артисты скрывали свои отношения.
На снимке - скрин сообщений артистки. Артистка показала сообщение от поклонника, который предлагает делать для неё всё, что она захочет.
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"Давай я просто буду тебя любить, обеспечивать тебя, и делать всё что ты захочешь", пишет поклонник певицы.
"Пока, Владимир Дантес", шутливо ответила на это сообщение Надежда.
Реакций и комментариев под фото нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.
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