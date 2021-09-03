Экс-участница группы "Время и стекло" и знаменитая певица Надя Дорофеева показала, как веселится перед концертом

Надя Дорофеева провела лето весьма насыщенно, ведь большую часть времени она пробыла в концертном туре и даже сейчас звезда продолжает гастроли по городам вместе со своей командой. Поскольку певица также активно ведет сеть, она старается показывать фото с выступлений, а также интриговать кадрами с гримерки.

Певица привыкла появляться перед камерой без макияжа и в домашнем виде, но при этом не забывает во время подготовки к концерту каждый раз демонстрировать варианты своих сценических образов.

Одним из любимых образов Нади по-прежнему остается образ со светлой рубашкой кожаным корсетом и едва заметными короткими шортами. При этом рубашка и корсет удачно подчеркивают формы знаменитости. Перед камерой Надя в очередной раз продемонстрировала, как шутливо кокетничает перед камерой в любимом образе.

Также артистка поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. На снимке Надя сидит около моря в ярко-красном сдельном купальнике и хвастается фигурой. Её образ дополняют спортивные белые кроссовки с цветными вставками.