Экс-участница группы "Время и стекло" и знаменитая певица Надя Дорофеева показала, как веселится перед концертом
Надя Дорофеева провела лето весьма насыщенно, ведь большую часть времени она пробыла в концертном туре и даже сейчас звезда продолжает гастроли по городам вместе со своей командой. Поскольку певица также активно ведет сеть, она старается показывать фото с выступлений, а также интриговать кадрами с гримерки.
Певица привыкла появляться перед камерой без макияжа и в домашнем виде, но при этом не забывает во время подготовки к концерту каждый раз демонстрировать варианты своих сценических образов.
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Одним из любимых образов Нади по-прежнему остается образ со светлой рубашкой кожаным корсетом и едва заметными короткими шортами. При этом рубашка и корсет удачно подчеркивают формы знаменитости. Перед камерой Надя в очередной раз продемонстрировала, как шутливо кокетничает перед камерой в любимом образе.
Также артистка поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. На снимке Надя сидит около моря в ярко-красном сдельном купальнике и хвастается фигурой. Её образ дополняют спортивные белые кроссовки с цветными вставками.
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