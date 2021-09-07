Популярная украинская певица Надя Дорофеева поделилась новой фотографией в стильной юбке и топе
Как пишет Politeka.net, популярная украинская исполнительница Надя Дорофеева прославилась благодаря участию в группе "Время и стекло", где она пела вместе с Позитивом (настоящее имя Алексей Завгородний). Позже Дорофеева начала сольную карьеру и уже выпустила несколько хитов.
Певица часто делится личными фотографиями и видео в своем Instagram. На этот раз Дорофеева рассказала, что участвовала в съемках известной компании Maybelline NY.
"Ойййй народ, как я кайфую на таких творческих, классных съемках, отсняли сегодня много выпусков @mu_inthecitystyle_ua @maybelline Следите и ждите на YouTube канале Maybelline NY Ukraine 🔥 Как вам образ?",- спросила Дорофеева.
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Для съемок певица выбрала стильную короткую юбку и черный топ с вырезом. Образ Дорофеева дополнила белой рубашкой оверсайз и нюдовым макияжем, на голове был элегантный пучок.
"Образ очень офигенный!!Ждем безумно выпуск 😍🔥 ", "Надя тебе так идет этот образ и такая прическа и вообще ваууу 😅😍🔥 ", "Ну как можно быть такой красивой? 🤯 ", "Вы прекрасны, юбка космос❤️"," шикарная 😍 ", - написали поклонники.
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