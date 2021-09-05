Продюсер і репер Потап (Андрій Потапенко) влаштував переполох в Мережі одним фото

Так, 40-річний артист заінтригував кадром зі своєю дружиною і колегою Настею Каменських, співачкою Надею Дорофєєвою і екс-учасником "Время и Стекло" Позитивом, опублікувавши його в себе в Instagram, передає Politeka.net.

Потап з іншими зірками здивували несподіваним перевтіленням, вбравшись в стилі 70-х і скопіювавши образи відомих на весь світ учасників групи ABBA. Перуки, накладні вуса та інші атрибути зробили українських артистів просто невпізнанними. Правда, що це за проект, продюсер поки тримає в секреті.

"ABBA повертається!! На фото Позитив, Каменських, Дорофєєва і я! #abba", - підписав фото Потап.

Користувачі бурхливо обговорюють пост і не вірять своїм очам:

"Якби Потап не написав, хто з дівчат на фото, то я б так і не зрозумів 😂"; "👏 👏Все, що біля вас крутиться, стає геніальним.❤️❤️❤️"; "Зачьот😂"; "Красиві"; "кращий склад😍"; "На Притулу дуже схожий)))"; "Крута робота"; "а так можна було чи що😮 😮"; "Позитива прямо не впізнати"; "Крутооо! Я не відразу впізнала! Ось це рівень! 🔥🔥🔥🔥".

Нагадаємо, що Настя Каменських заінтригувала важливими змінами в житті: "у мене новий..."

А ще Politeka писала, Настя Каменських отримала несподіваний сюрприз від Потапа прямо на зйомках: "любить, блін"

Також Politeka повідомляла, Дорофєєва блиснула ніжками в незвичному образі, заговоривши про свій стиль: "сьогодні не змогла втриматися"