Продюсер і репер Потап (Андрій Потапенко) влаштував переполох в Мережі одним фото
Так, 40-річний артист заінтригував кадром зі своєю дружиною і колегою Настею Каменських, співачкою Надею Дорофєєвою і екс-учасником "Время и Стекло" Позитивом, опублікувавши його в себе в Instagram, передає Politeka.net.
Потап з іншими зірками здивували несподіваним перевтіленням, вбравшись в стилі 70-х і скопіювавши образи відомих на весь світ учасників групи ABBA. Перуки, накладні вуса та інші атрибути зробили українських артистів просто невпізнанними. Правда, що це за проект, продюсер поки тримає в секреті.
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"ABBA повертається!! На фото Позитив, Каменських, Дорофєєва і я! #abba", - підписав фото Потап.
Користувачі бурхливо обговорюють пост і не вірять своїм очам:
"Якби Потап не написав, хто з дівчат на фото, то я б так і не зрозумів 😂"; "👏 👏Все, що біля вас крутиться, стає геніальним.❤️❤️❤️"; "Зачьот😂"; "Красиві"; "кращий склад😍"; "На Притулу дуже схожий)))"; "Крута робота"; "а так можна було чи що😮 😮"; "Позитива прямо не впізнати"; "Крутооо! Я не відразу впізнала! Ось це рівень! 🔥🔥🔥🔥".
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