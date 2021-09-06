Відома співачка Надя Дорофеєва та продюсерка Ірина Горова, яка була замужем за Потапом, відсвяткували важливу подію

Як пише Politeka.net, популярна українська виконавиця Надя Дорофеєва прославилася завдяки участі в гурті "Время и стекло", де вона співала разом із Позитивом (справжнє ім’я Олексій Завгородній). Після 10 років гурт розпався, а Дорофеєва та Позитив продовжили музичну кар’єру вже по окремості.

Нещодавно у своєму Instagram Дорофеєва, яка вже встигла випустити кілька нових пісень, розповіла про завершення зйомок кліпу на новий трек.

"Вчора я зняла нову роботу на дуууже крутий трек !! Ми переносили кліп ЧОТИРИ рази !! 4 !! і ось нарешті сталося # велікемаленькесвято! Відзначаємо, як завжди, з ігристим", - написала Дорофєва.

Співачка опублікувала світлину із пляшкою ігристого вина у руках та показала відео із святкування завершення зйомок кліпу. Дорофеєва разом із колишньою дружиною Потапа Іриною Горовою, яка є співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment, CEO та генеральною продюсеркою групи компаній MOZGI GROUP, та своєю командою весело святкували та пили ігристе вино.

У коментарях шанувальники співачки написали, що дуже чекають виходу нової пісні.

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