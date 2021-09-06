Известная певица Надя Дорофеева и продюсер Ирина Горовая, которая была замужем за Потапом, отпраздновали важное событие
Как пишет Politeka.net, популярная украинская исполнительница Надя Дорофеева прославилась благодаря участию в группе "Время и стекло", где она пела вместе с Позитивом (настоящее имя Алексей Завгородний). После 10 лет группа распалась, а Дорофеева и Позитив продолжили музыкальную карьеру уже по отдельности.
Недавно в своем Instagram Дорофеева, которая уже успела выпустить несколько новых песен, рассказала о завершении съемок клипа на новый трек.
"Вчера я сняла новую работу на ооочень крутой трек !! Мы переносили клип четыре раза !! 4 !! и вот наконец случилось #великемаленькесвято! Отмечаем, как всегда, с игристым", - написала Дорофева.
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Певица опубликовала фотографию с бутылкой игристого вина в руках и показала видео с празднования завершения съемок клипа. Дорофеева вместе с бывшей женой Потапа Ириной Горовой, которая является соучредителем продюсерского центра Mozgi Entertainment, CEO и генеральным продюсером группы компаний MOZGI GROUP, и своей командой весело праздновали и пили игристое вино.
В комментариях поклонники певицы написали, что очень ждут выхода новой песни.
Ранее Politeka писала, что муж Дорофеевой Дантес ошеломил видом вместе с Alyona Alyona, фото: "Золотой состав ВИА Гры".
Напомним, что Дорофеева неожиданно нашла "замену" Дантесу после 10 лет отношений: "Давай я просто буду...".
A еще Politeka сообщала, что ексдружину Потапа сняли в романтической обстановке с молодым красавцем: "Котики".