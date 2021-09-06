Чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показався разом з Alyona Alyona і Jerry Heil
Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є популярним в Україні ведучим на ТБ, а також співаком. Не так давно виконавець випустив новий альбом, а днями став новим ведучим шоу "Розсміши смішного". Красунчик також веде активно Instagram, де жартує і ділиться своєю творчістю.
Цього разу Володимир опублікував фотографію, на якій був разом зі співачкою Jerry Heil, відомою за піснею "Охорона - відміна", а також реп-виконавицею Alyona Alyona, у якої не так давно почалися проблеми з законом через дріфт на Софіївській площі в Києві.
Всі троє були за дерев'яним столом, дивлячись в камеру. Фотографію опублікувала Jerry Heil, зробивши підпис:
Біда наздогнала 65-річну Ларису Доліну, її колеги розміщують кадри зі співачкою: "Я вас дуже прошу..."
Переможниця "Холостяка" вийшла заміж, кадри з весілля: хто завоював серце фатальної красуні
Мішина прийшла на лінійку до сина в мікро-топі і показала животик, Еллерт не змовчав: "Ганьба"
Українців приголомшили прогнозом погоди на осінь 2021: «Випаде сніг і...»
Ксенія Мішина та Еллерт не змогли приховати правду про свої стосунки, Мережа кипить: "Саша, навіщо ці ігри"
"Золотий склад ВІА Гри, який ви заслужили".
Володимир Дантес же перепостив даний кадр в Instagram, ніяк додатково не підписуючи його.
Нагадаємо, чоловік Дорофєєвої Дантес розповів про звички під час сну, українці не витримали
А ще Politeka писала, що чоловік Дорофєєвої Дантес познущався над Кошовим і Ткачем з "Квартал 95"
Також Politeka повідомляла, що Квартал 95 розсекретив нового ведучого "Розсміши коміка" , і це не Ласточкін