Чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показався разом з Alyona Alyona і Jerry Heil

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є популярним в Україні ведучим на ТБ, а також співаком. Не так давно виконавець випустив новий альбом, а днями став новим ведучим шоу "Розсміши смішного". Красунчик також веде активно Instagram, де жартує і ділиться своєю творчістю.

Цього разу Володимир опублікував фотографію, на якій був разом зі співачкою Jerry Heil, відомою за піснею "Охорона - відміна", а також реп-виконавицею Alyona Alyona, у якої не так давно почалися проблеми з законом через дріфт на Софіївській площі в Києві.

Всі троє були за дерев'яним столом, дивлячись в камеру. Фотографію опублікувала Jerry Heil, зробивши підпис:

"Золотий склад ВІА Гри, який ви заслужили".

Володимир Дантес же перепостив даний кадр в Instagram, ніяк додатково не підписуючи його.

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