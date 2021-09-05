Відома артистка Надя Дорофєєва після довгих років відносин з Володимиром Дантесом знайшла йому заміну

Як передає Politeka.net, Надя Дорофєєва є відомою українською співачкою. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "Время и Стекло". У 2020 році група оголосила про свій розпад, після чого Надя успішно почала сольну кар'єру. Артистка активно веде соціальні мережі, де ділиться моментами зі свого життя.

Цього разу Надя опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно Надя Дорофєєва і Володимир Дантес відсвяткували 10 років разом. Раніше артисти приховували свої стосунки.

На знімку - скрін повідомлень артистки. Артистка показала повідомлення від шанувальника, який пропонує робити для неї все, що вона захоче.

"Давай я просто буду тебе любити, забезпечувати тебе, і робити все що ти захочеш", пише шанувальник співачки.

"Поки, Володимир Дантес", жартівливо відповіла на це повідомлення Надія.

Реакцій і коментарів під фото немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

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