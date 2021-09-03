Популярна співачка Надя Дорофєєва показала себе на тренуванні в коротких шортах і топі

Як передає Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною співачкою. Вона стала відома завдяки своїй участі в групі "Время и Стекло". У 2020-му році група заявила про свій розпад, і після цього Надя Дорофєєва успішно почала сольну кар'єру. Дівчина активно веде соціальні мережі і показує шанувальникам моменти з життя.

Цього разу Надя поділилася новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. На кадрах співачка показала, що повернулася до тренувань. Вона позує перед дзеркалом виконуючи пластичні рухи. На ній короткі сірі шортики і спортивний топ того ж кольору, комплект відмінно показує ідеальну фігуру артистки.

Також вона пояснює, чому в такому відкритому образі тренується, хоч і любить об'ємний одяг.

"Скоро нове. Люблю танцювати в об'ємному одязі. Але спеціально одягаюся на тренування так, щоб більше контролювати своє тіло", - розповіла Надя Дорофєєва.

Реакцій та коментарів під публікацією немає, оскільки формат сторіз цього не передбачає.

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