Популярная певица Надя Дорофеева показала себя на тренировке в коротких шортах и топе

Как передает Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной певицей. Она стала известна благодаря своему участию в группе "Время и Стекло". В 2020-ом году группа заявила о своём распаде, и после этого Надя Дорофеева успешно начала сольную карьеру. Девушка активно ведет социальные сети и показывает поклонникам моменты из жизни.

На этот раз Надя поделилась новой публикацией на своей странице в Инстаграм. На кадрах певица показала, что вернулась к тренировкам. Она позирует перед зеркалом выполняя пластичные движения. На ней короткие серые шортики и спортивный топ того же цвета, комплект отлично показывает идеальную фигуру артистки.

Также она объясняет, почему в таком открытом образе тренируется, хоть и любит объемную одежду.

"Скоро новое. Люблю танцевать в объемной одежде. Но специально одеваюсь на тренировки так, чтобы больше контролировать своё тело", - рассказала Надя Дорофеева.

Реакций и комментариев под публикацией нет, поскольку формат Сториз этого не предусматривает.

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