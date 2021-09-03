Популярная певица Надя Дорофеева показала себя на тренировке в коротких шортах и топе
Как передает Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной певицей. Она стала известна благодаря своему участию в группе "Время и Стекло". В 2020-ом году группа заявила о своём распаде, и после этого Надя Дорофеева успешно начала сольную карьеру. Девушка активно ведет социальные сети и показывает поклонникам моменты из жизни.
На этот раз Надя поделилась новой публикацией на своей странице в Инстаграм. На кадрах певица показала, что вернулась к тренировкам. Она позирует перед зеркалом выполняя пластичные движения. На ней короткие серые шортики и спортивный топ того же цвета, комплект отлично показывает идеальную фигуру артистки.
Также она объясняет, почему в таком открытом образе тренируется, хоть и любит объемную одежду.
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"Скоро новое. Люблю танцевать в объемной одежде. Но специально одеваюсь на тренировки так, чтобы больше контролировать своё тело", - рассказала Надя Дорофеева.
Реакций и комментариев под публикацией нет, поскольку формат Сториз этого не предусматривает.
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