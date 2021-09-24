Украинский певец Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, попал в конфуз при записи обращения

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес является популярным телеведущим в Украине, а также несколько лет назад возобновил карьеру певца. После этого красавчик выпустил несколько песен, а также записал альбом. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом видео, которое Дантес опубликовал в ТикТок, Владимир участвовал в записи программы. Красавчик опубликовал отрывок, где оконфузился.

"Давайте, люди, будем эгоистами. Если уже есть животных, то хотя бы, ну, здоровых. Ну или не есть вообще. Выбирайте. Жизнь ваша. Распоряжайтесь ей как хотите", - сказал Владимир в видео.

"Когда в кругу веганов пытаешься быть на их стороне, но у тебя плохо получается", - подписал Владимир видео.

Напомним, Дантес и Дорофеева уединились а спальне, решив показать, чем они занимаются

А еще Politeka писала, что Олег Винник признался Дантесу, зачем чиновники обрывали ему телефон с 8 утра

Также Politeka сообщала, что Оля Полякова потроллила Катю Осадчую и вывела Дантеса на "чистую воду"



