Владимир Дантес подменил Катю Осадчую в "Светской жизни" и взял интервью у певицы Оли Поляковой

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, подменил Катю Осадчую в "Светской жизни". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца). До этого и Оля Полякова была на месте звездной телеведущей. Поэтому Дантес решил спросить совета, как достойно подменить Осадчую. Певица сразу решила подшутить на эту тему:

"Нужно говорить "А скажите мне, пожалуйста, вас удерживает ваша жена по сей день?".

Владимир не растерялся и ответил: "Удерживает дома".

"Так ты содержанец?", - продолжила шутить Оля.

"Я содержанец любви", - сказал в ответ Дантес.

После этого Владимир начал расспрашивать Олю о старшей дочери Маше, которая выступила на своем первом концерте. 16-летний подросток стала солисткой новой группы "Швы". На выступлении Маша использовала матерные слова в песнях.

"Боже мой, первый человек в мире кричит маты в песнях", - ответила с иронией Оля.

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