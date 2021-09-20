Известная певица Надя Дорофеева показала, как ее супруг Владимир Дантес веселит ее по утрам

Сейчас Дорофеева активно участвует в различных концертах, устраивает коллаборации и готовится к выпуску новых композиций. В перерывах между выступлениями и турами звезда всегда отправляется на отдых домой.

Вместе с Владимиром Дантесом певица не так давно купила дом, где теперь наслаждается счастливой семейной жизнью. Несмотря на лишнее внимание поклонников, пара спокойно реагирует на различных комментарии.

А Владимир даже любит подшутить по этому поводу. В этот раз певец показал, как обычно и чем балует жену в постели по утрам. Конечно же, юморными видео. Певица только вернулась после выступления, а уже утром Дантес решил развлечь Надю и сам посмеялся над видео, пока ей его показывал.

«Доброе утро» - сонно заключила Дорофеева, пока ее супруг уложился к ее ногам от смеха.

На своем недавнем концерте Надя блистала в костюме с укороченным пиджаком и мини-юбке с вырезом на бедре. Лаконичный лук идеально смотрелся на фигуре испольнительницы.

Пользователи ответили на новые фото Нади:

«Это было невероятно!; Когда Надя поёт на украинском языке-моё сердце разрывается!😍💔;Гордимся и очень любим!😇❤; Ты умница, гордимся и любим!; Надь! Ну это было очень круто! Ты такая зажигательная, энергия прееет! Любим безгранично ♥️; Невероятная😍».

Напомним, Дорофеева в экстра-мини и топе с вырезом засветила плоский животик

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