Известная украинская певица Оля Полякова, которая является звездным детективом шоу «Маска», поделилась кадрами, со съемки проекта.
Как сообщает Politeka.net, кадры появились в Инстаграм-сторис «Королеввы ночи».
Съемки «Маски» идут во всю, увидеть новый сезон полюбившегося многим проекта украинцы смогут 23 октября. Как известно, детективами, которые вместе со зрителями в зале будут отгадывать звездных персонажей, помимо Оли Поляковой стали Настя Каменских, Олег Винник, Дзидзьо и Андрей Данилко.
Полякова решила похвастаться эффектным образом. Она блестала в леопардовом наряде с глубоким декольте.
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«Ну что, дорогие мои, вы поняли, кто я сегодня? Я сегодня Олька Рубероид», - обратилась певица.
Полякова устроила танцы за кулисами.
А также певица покрутила пятой точкой перед Дзидзьо.
«Попа, как у Ким», - начала при этом напевать Полякова песню Насти Каменских.
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