Старшая дочь-подросток певицы Оли Поляковой излила душу в соцсети, пожаловавшись украинцам на свою проблему.
16-летняя Маша сообщила в "сториз" у себя в Инстаграм, что ее страничку в TikTok неожиданно заблокировали. Девушка несколько месяцев работала над своей популярностью в этой соцсети, поэтому "изгнание" стало для нее ударом, передает Politeka.net.
Известие о блокировке совпало с посещением стоматолога, где дочке Поляковой удаляли зуб - так что, видимо, ей было больно вдвойне, что она не удержалась и разрыдалась, записывая "сториз".
В своем обращении к украинцам Маша попросила ей помочь вернуться в мир TikTok'а.
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"Мне сложно... Можете, пожалуйста, покидать апелляцию, чтобы мне разблокировали TikTok! Поддержите меня, пожалуйста, просто реально это п***ц! Я долго старалась, я четыре месяца выкладывала каждый божий день видео и тут меня вот так обломать, ну... И да, я шепелявлю, потому что я буквально только что вышла из-под наркоза", - поделилась девушка.
Ранее дочь Поляковой сделала предположение, за что ее изгнали: "Просто взять и заблокировать за видео в юбке, где ничего не видно. Юбка немного выше колена. Это бред".
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