16-летняя дочь Оли Поляковой Маша, которая пошла по стопам мамы и стала певицей, показала изменения во внешности, заинтриговав украинцев.

Как пишет Politeka.net, У Оли Поляковой есть две дочери - Маша и Алиса. Старшей Маше уже исполнилось 16 лет и девушка решила пойти по стопам мамы - стать певицей. Дочь Оли собрала панк-рок группу, в которой выступает в качестве солистки. Коллектив уже выступил на своем первом сольнике. А еще Маша активно развивает блог в Инстаграм, где делится самым интересным.

На новом фото Полякова-младшая была в штанах и толстовке. Певица сидела у окна, удивляя грустным лицом. Как можно заметить, Маша покрасила волосы в рыжий цвет.

"Как вам мой новый цвет?", - спросила Полякова-младшая у фанатов.

Фанаты оставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Огонь", "Почему такая грустная, Машуня?", "Красивая милая. Цвет волос бомба очень круто", "А что личико не довольное?? Нормуль цвет!".

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