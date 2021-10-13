Исполнительница Оля Полякова, участница телешоу "Танці з зірками", показала, как выглядит после того, как сомневалась, отрезать или оставить челку, спросив мнение украинок в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова считается успешной отечественной артисткой. Звездная эпатажная певица также участвовала в "Танцях з зірками", а сейчас ведет шоу с Машей Ефросининой "Взрослые девочки". Полякова замужем с 2004 года и у певицы есть двое дочерей - Маша и Алиса. Звезда сейчас активно занимается творчеством, а также ведет страничку в социальной сети Инстаграм.

Оля Полякова вчера, 12 октября, показала, как сидела в салоне и собралась обрезать челку. Певица некоторое время размышляла, а после этого решила обрезать ее.

А сегодня, 13 октября, Оля уже показала новую прическу, надев белый фартук. Полякова предложила задавать ей вопросы, чтобы она на них ответила.

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