Популярная певица Оля Полякова впечатлила украинцев кардинально разными и очень экстравагантными нарядами для шоу «Маска».

Как известно, Оля входит в состав звездных детективов популярного телепроекта, второй сезон которого скоро выйдет в эфир. Артистка известна своей любовью к необычным и вызывающим образам, а шоу «Маска» позволяет ей реализовать ее в полной мере.

Как пишет Politeka.net, на странице проекта в Инстаграм появился пост, в котором украинцам предложили сравнить два наряда Поляковой.

Первый представлял собой малиновой мини-платье из необычного материала с металлическим отливом. Разрезы и бахрома на юбке выглядели очень вызывающе, а дополнял необычную картину лиф в виде двух конусов. В дополнение к странному платья Полякова надела парик с короткими ярко-желтыми волосами.

На втором фото певица позировала в футуристичном черно-белом платье-пальто, состоящим из множества отдельных «листочков». Короткий наряд с кожаным корсетом и высоким воротником так и приковывает к себе взгляд. Образ Оли дополнили необычная прическа и яркий макияж.

«Вау. Звездный детектив Оля Полякова поражает роскошными образами! Голосуйте за любимый в комментариях», - говорится в подписи к фото.

Украинцы тут же отреагировали.

«Оба», «Всё шикарно», «Оля выглядит всегда прекрасно, все ее Образы очень яркие!», «Она самая красивая, харизматичная и весёлая, а юмор у неё какой?», - пишут люди.

Напомним, Полякова показала, что сейчас происходит в ее квартире после масштабного ЧП.

Как сообщала Politeka, Полякова на шоу "Маска" озадачила кадрами с сильно изменившимся Данилко.

Также Politeka писала, что Полякова показала, в какую красавицу превратилась ее младшая дочь.