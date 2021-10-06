Известная украинская певица Оля Полякова показала, как выглядит ее квартира после того, как в одной из комнат обвалился потолок.

Как известно, квартира Ольги находится напротив Национального банка Украины в историческом здании партийной элиты. В квартире Поляковой имеется домашний кинотеатр и пианино, комната для гостей, просторная кухня, комнаты для детей и много других помещений.

В конце февраля семью Поляковых настигло неприятное происшествие. Дело в том, что коммунальные службы не убрали снег с крыши, в квартире обвалился потолок, кроме того, по стенам текла вода. А куски потолка едва не попадали детям на головы.

По словам Поляковой, она неоднократно обращалась в управляющую компанию, но та ничего не делали, пока у нее не обвалился потолок. В результате звезда сама решила не ждать помощи от киевских коммунальщиков.

Теперь певица чинит крышу сразу трём подъездам дома за свой счет:

«Посмотрите на мою бедную крышу, сейчас здесь происходит ремонт. Это моя крыша, которая в этом году упала моим детям на голову. Сейчас делаю ремонт на крыше, мало того, делаю ремонт сразу трем подъездам – делаю им крышу. Сейчас тут такая разруха везде.

А вот перекрытия, которые были под крышей. Вот что сняли. Все деревянные, гнилые уже. Все это текло на голову уже годами, но мы это все поменяем и будет все хорошо» - высказалась Ольга.

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