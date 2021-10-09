Певица Оля Полякова удивила неожиданным признанием о том, как выгнала свою свекровь из дома после громкой ссоры.

37-летняя артистка рассказала об этом ведущей и своей подруге Маше Ефросининой в очередном выпуске проекта "Взрослые девочки" на YouTube, передает Politeka.net.

Поклонницы спросили у теледив, бывали ли у них случаи, чтобы муж устраивал сцену ревности после новости в СМИ. И тогда Полякова вспомнила один из примечательных эпизодов из собственной жизни.

Певица рассказала, как ее якобы адюльтер едва не разрушил отношения не с мужем, а со свекровью.

"Родила только Алису, пятый месяц кормления... Веду вместе с Ургантом (Иван Ургант, - российский шоумен, прим. ред.) мероприятие... Было 1 апреля, какой-то канал запустил "утку", что у меня с Ургантом роман... Тут же в этой передаче, но в конце, они сказали, что это неправда и всего лишь первоапрельский розыгрыш. Но люди же хотят слышать то, что хотят слышать!", - поделилась Оля.

По словам Поляковой, ее свекровь, "божий одуванчик", устроила ей разгон, когда она вернулась домой.

"Говорит мне: "А я все знаю. У тебя же с Ургантом-то роман!". Я отвечаю: "Мам, вы чего, с ума сошли?", - а я об этом не знала, только потом разобралась. "Я видела, ты садилась с ним в машину!". Это уже вообще выдумано, никогда я не садилась в машину с Ургантом, - рассказала певица, - А я какая-то была уставшая... обычно я бы поржала. Мне так стало обидно, что я живу с ее сыном, я родила ему второго ребенка, я кормлю ребенка грудью, и она говорит мне подобное. И я как погнала на нее и выгнала ее из дома. Она собралась и уехала. мы не общались два месяца".

Полякова добавила, что потом они со свекровью все же помирились и попросили друг у друга прощения.

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