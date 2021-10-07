Оригинальные образы двух популярных украинских певиц, телеведущих – Оли Поляковой и Тины Кароль сравнили в соцсети, мнения украинцев по этому поводу разделились.

Как передает Politeka.net, на странице «Зірковий шлях» в Инстаграм показали фото Кароль и Поляковой в париках-каре, и предложили пользователям Сети оценить, кто из артисток выглядит красивее. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Кароль запечатлена в парике цвета блонд, часть которого окрашена в красный.

А Оля Полякова красовалась с насыщенно желтыми "волосами". Видно, что это фото было сделано на шоу "Маска".

«Тина Кароль vs Оля Полякова 💔 Кому парик идет больше — певице Тине Кароль или звездному детективу шоу МАСКА Оле Поляковой?», - говорится в посте.

Отметим, единой позиции, что и неудивительно, по этому поводу не оказалось. Мнения украинцев оказались кадринально разными.

«Оле больше...», «Оле лучше», «Конечно Полякова», «конечно Тина, в Оли не парик, а какой-то веник...», «Нашли с кем сравнивать! Естественно, Полякова», «Тина огонь», «Тина Кароль», - называли своих фавориток в комментариях.

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